Sorteos del día
La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del jueves 5 de febrero de 2026
Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado que se han jugado este jueves 5 de febrero de 2026.
Los números premiados del sorteo de La Primitiva del jueves 5 de febrero de 2026, con un bote de 94 millones de euros, son los siguientes:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Código del Joker: pendiente de sorteo
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).