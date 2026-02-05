La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del jueves 5 de febrero de 2026

La Primitiva (jueves) | Comprobar los resultados del sorteo de hoy

Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado que se han jugado este jueves 5 de febrero de 2026.

Los números premiados del sorteo de La Primitiva del jueves 5 de febrero de 2026, con un bote de 94 millones de euros, son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Código del Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar en laSexta.com los resultados del Super Once, los del Triplex, del Cupón Diario de la ONCE, la Bonoloto y la Lotería Nacional.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).