Lotería Nacional | Resultado del sorteo del jueves 5 de febrero de 2026

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueves

La Lotería Nacional celebra dos sorteos ordinarios cada semana, los jueves y los sábados. Comprueba en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

A las 21:00h se celebra el sorteo ordinario de Lotería Nacional de este jueves 5 de febrero de 2026, con un primer premio de 30.000 euros y un segundo de 6.000 euros. Los números premiados son los siguientes:

Primer premio: 38335

Segundo premio: 38069

Reintegros: 5, 4 y 9

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once, el Triplex, el Cupón Diario y la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).