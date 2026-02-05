[ONCE] Resultado y premios del sorteo del Cupón Diario del jueves 5 de febrero de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del jueves 5 de febrero de 2026.

Además de los sorteos del Triplex o Super Once, la ONCE celebra también los miércoles el sorteo del Cupón Diario. Los cupones con la combinación ganadora ganan 35.000 euros; el que además tengan el número de serie, se lleva 500.000 euros. Los números premiados de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).