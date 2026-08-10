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La Primitiva de hoy | Comprobar resultado del sorteo del lunes 10 de agosto de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026, para La Primitiva.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunes La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del luneslaSexta

Para este lunes 10 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: 12 17 23 34 40 46
  • Número complementario: 29
  • Reintegro: 8
  • Joker: 5 0 4 3 5 9 3

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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