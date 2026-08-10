Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE | Comprueba el resultado de los 5 sorteos del lunes 10 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 10 de agosto de 2026.

Los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE de este lunes Los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE de este luneslaSexta

Para este lunes 10 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 304
  • Segundo sorteo (12:00h): 124
  • Tercer sorteo (14:00h): 263
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en Niebla (Huelva) está "fuera de capacidad de extinción" tras arrasar 20.000 hectáreas
  2. Defensa cancela los permisos de vacaciones de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos
  3. Preocupación en Defensa y el CNI por la instalación de una planta china junto a la base naval de Ferrol ante el riesgo de espionaje
  4. Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo
  5. Detenida la hija del matrimonio asesinado en Tauste (Zaragoza) y a su actual pareja por el doble crimen
  6. Mattel lanza una muñeca Barbie de Whitney Houston después de 20 años de negociaciones