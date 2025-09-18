La Primitiva | Comprobar los resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025

La Primitiva | Comprobar los resultados de la lotería del jueves 4 de septiembre de 2025

Cuando se suceden varios sorteos de La Primitiva sin acertantes de primera categoría, el bote acumulado va aumentando. Comprueba la combinación ganadora del sorteo del jueves, 18 de septiembre de 2025.

Se acerca el fin de semana pero antes de que llegue, aún se tienen que celebrar varios sorteos. Hoy, jueves 18 de septiembre, es día de La Primitiva. Después de que en el sorteo del lunes no hubiera ningún acertante de primera categoría, el bote acumulado para este jueves asciende a 4,5 millones de euros. Los números que conforman la combinación ganadora de hoy puedes consultarlos en laSexta.com una vez termine el sorteo:

Además del sorteo en sí, La Primitiva lleva asociado, en España, otro sorteo: el del Joker. Para este juego se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante. Las posibilidades de ganar algún dinerito este jueves van más allá de La Primitiva: además de este, también se celebran los sorteos de Super Once y Triplex, desde por la mañana, el último Cupón Diario de la ONCE de la semana, la Bonoloto (que también es diario) y el sorteo europeo de EuroDreams.

Así se juega a La Primitiva

La Primitiva se sortea tres veces a la semana: los lunes, jueves y sábados. La mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría. A los que además acierten el número complementario se les considera ganadores de categoría especial y se reparten el bote acumulado. Los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción simple, que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción múltiple, que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo múltiple se debe pagar una cantidad adicional.

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del Joker.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).