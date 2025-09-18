Ahora

Juegos ONCE

Último Cupón Diario de la ONCE de la semana: resultados y premios del jueves 18 de septiembre de 2025

Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos del Cupón Diario de la ONCE del 18 de septiembre de 2025. Comprueba cuántos números has acertado y si eres uno de los ganadores.

ONCE | Comprobar Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE llega a su fin este jueves por la noche. Después de los sorteos del Cupón del lunes, martes y miércoles, este sorteo, que se celebra cuatro días por semana, reparte un premio de 35.000 euros al cupón que comparta número con la combinación extraída, y uno de medio millón de euros a quien, además, acierte el número de serie. El número ganador del Cupón Diario de la ONCE del jueves 18 de septiembre de 2025 es:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Además de este, la ONCE celebra también los jueves los sorteos de Super 11 y Triplex, los dos juegos diarios de la Organización, que han estado repartiendo premios desde por la mañana. Entretanto, ahora, por la noche, se reparten también otros premios, como el de la Lotería Nacional, La Primitiva o el EuroDreams. Mañana, por su parte, el Cupón Diario se convierte en el Cuponazo, el sorteo de los viernes de la ONCE.

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE y cuánto cuesta?

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

