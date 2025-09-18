SORTEO | Comprobar los resultados de la Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025

Estos son los resultados de los sorteos de la lotería Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025 organizada por Loterías y Apuestas del Estado. Aquí puedes comprobar si tus números son la combinación ganadora de este juego de azar.

Cuarto día de la semana y sí, cuarto día de sorteo de Bonoloto. Porque igual que otros (como el Super Once y el Triplex), este se celebra de lunes a domingo, sin excepción. El sorteo de este jueves llega con un bote acumulado de 600.000 euros. Los números premiados del sorteo de hoy, 18 de septiembre de 2025, son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

El sorteo tiene lugar a las 21:30h en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas, media hora después de que se celebre el de la Lotería Nacional de los jueves y apenas unos minutos después del del Cupón Diario de la ONCE que, los jueves, es el último de la semana. El juego de la Bonoloto, al igual que la lotería La Primitiva, está organizado por SELAE.

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario. Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en la rifa, en la que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a las recompensas para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).