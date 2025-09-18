Comprobar los resultados de Super 11 de la ONCE del jueves 18 de septiembre de 2025

Te traemos los resultados de Super 11 de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, correspondientes al jueves 18 de septiembre de 2025. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos del día.

Todos los días, se celebra una nueva tanda de sorteos del Super 11 de la ONCE, de la misma manera que ocurre con el Triplex. Cinco nuevas oportunidades de hacerte con el premio principal con las cinco combinaciones diferentes ganadoras. Cada una a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Los números premiados del Triplex del jueves 18 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 07 08 12 13 15 18 21 23 30 33 36 50 52 53 65 67 68 73 82 83

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, al igual que el Triplex, es un juego de azar que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse con una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del jueves

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).