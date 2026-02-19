💰Bote histórico de La Primitiva | Comprueba el resultado del sorteo del jueves 19 de febrero de 2026

La Primitiva (jueves) | Comprobar los resultados del sorteo de hoy

107 millones de euros es el dinero del bote acumulado para el sorteo de La Primitiva de este jueves, 19 de febrero de 2026. Comprueba en laSexta.com los resultados de este y otros sorteos de hoy.

Para este jueves 19 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de La Primitiva, que pone en juego el mayor bote de su historia, de 107 millones de euros, son los siguientes

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex de hoy, del sorteo diario de la Bonoloto, del último Cupón Diario de la ONCE de la semana y del sorteo ordinario de la Lotería Nacional del jueves.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).