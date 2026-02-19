Lotería Nacional | Resultados y premios del sorteo de hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves para la Lotería Nacional.

Para este jueves 19 de febrero de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: 85882

Segundo premio: 37801

Reintegros: 2, 8 y 1

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo.

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Cupón Diario de la ONCE de ayer, así como los resultados del Super Once y del Triplex de hoy, del sorteo diario de la Bonoloto y del último Cupón Diario de la ONCE de la semana. Esta noche también se pone en juego el mayor bote de la historia de La Primitiva, de 107 millones de euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).