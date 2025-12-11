Rescata un décimo de 1976 y apuesta al 24.272 en la Lotería de Navidad 2025: la "señal" de una espectadora de Aruser@s

El 24.272 es el número al que jugará una espectadora de Aruser@s el próximo 22 de diciembre en el Sorteo de Navidad 2025 después de hallar un antiguo décimo de 1976 con esa misma combinación.

¿Una señal del destino para la Lotería de Navidad 2025? Tatiana Arús deja boquiabiertos a los colaboradores de Aruser@s al compartir el mensaje que una espectadora ha enviado al programa.

Según explica la mujer en su sorprendente historia, mientras barría el suelo de la tienda donde trabaja, encontró un décimo de lotería pisoteado y muy deteriorado. Al fijarse en el número —el 24.272— y revisar la fecha, no pudo evitar la sorpresa: el boleto era de octubre de 1976. Ahora, su propósito es jugar en el sorteo del 22 de diciembre exactamente la misma combinación.

"Imagino que alguien lo ha llevado en su cartera como amuleto durante 49 años, así que me lo he tomado como una señal y ahora lo he comprado para el sorteo de Navidad de 2025", explica la mujer en el mensaje que ha enviado al programa.

Los colaboradores de Aruser@s, que ya han debatido sobre algunas de las supersticiones más curiosas relacionadas con la lotería y tienen en mente la visión de Hans Arús con un número para esta Lotería de Navidad 2025, no han podido evitar bromear sobre el hallazgo. Angie Cárdenas, por su parte, duda en saber si es "un vídeo trampa", pero prefiere no mirar el número para evitar caer en la tentación de comprarlo o arrepentirse si resultara premiado.

