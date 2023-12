A solo dos días para el sorteo de la Lotería de Navidad 2023, Más Vale Tarde conversa con Raquel Díaz, cuya vida cambió hace prácticamente un año cuando ganó el 'Gordo' de 2022. "Económicamente no tengo ninguna preocupación", afirma esta mujer que ha decidido "comprar tranquilidad" con el premio, como apunta Iñaki López, y que asegura que "tengo dos hijos y sé que van a poder estudiar y hacer lo que quieran".

"Hay que ir gastando poquito a poco y no gastarlo todo junto", comenta Raquel, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda cómo fue el día que ganó el 'Gordo' y que lo celebró con su familia política con "un abrazo". A la gente que ganará el premio este viernes, les recomienda "pensar en qué vas a gastar realmente el dinero, en lo que quieres".

También admite que lleva "más de un décimo" para el sorteo de este año, aunque a ella "en realidad me gusta más la de Reyes, porque es el regalo que hago a algunas personas". "La Lotería no es solo dinero, hay loterías que tenemos todos los días y no nos damos cuenta", explica.