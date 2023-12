No siempre es fácil conseguir un número concreto para la Lotería de Navidad. Una, una noche de descanso, sueña con una combinación; otro prefiere comprar el número que se corresponde con la fecha en la que se casó con su alma gemela; está aquel que quiere conseguir a toda costa el décimo que Isma Juárez pasó por la espalda de Pedro Sánchezy el de más allá que lo que quiere es el número que el maestro Joao dice que se llevará el Gordo.

Aquí estamos para facilitarte el trabajo. Primero, te vamos a dar los pasos que tienes que seguir para buscar el décimo de la Lotería de Navidad en cuestión que quieres, saber en qué administración se vende y si se puede comprar 'online'.

Paso 1: Cómo saber si se vende 'online'

Para saber si se vende online, la manera más fiable es acudir a la página web o a la app de Loterías y Apuestas del Estado. Para comprobar un número concreto, no tienes más que ir pintando los números de tu combinación en el dibujo del décimo que aparece y, cuando estén, pulsar la opción de 'Obtener'. Si se puede comprar online, te llevará al proceso de compra; si no, te aparecerá un mensaje en el que te señalan que no se puede adquirir por Internet.