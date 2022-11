"¡Premio para la 'niña bonita'!". Esta frase es más que común en las salas de bingo, y los asiduos a este juego saben de sobra a qué se refieren. Muchas otras personas que juegan a otro tipo de juegos de azar, como es la Lotería de Navidad, también entienden el concepto, pero... existen muchos otros términos para hacer referencia a las terminaciones de los números de los décimos (o para las combinaciones de dos dígitos que se juegan en el bingo), mucho más desconocidas para la gran mayoría de la gente.

Quizás otro de entre los más conocidos es el que hace referencia a la terminación de cualquier décimo de Lotería que se escoja con algún hito del último año. Dado que para formar un décimo hay que combinar cinco dígitos, si se quiere elegir un boleto con una fecha concreta hay que dejar un máximo de dos para hacer referencia al día, uno o dos para hacer referencia al mes y otros dos para hacer referencia al año, y como el año vigente es el 2022, este año sería el 22. ¿Y cómo se conoce a los números terminados en 22? 'Los dos patitos'. La razón es obvia: el número dos tiene ciertas similitudes con la silueta de un pato.

Muchos de los nombres de estas terminaciones se los ha dado no el bingo, sino otro juego de azar: la ONCE. Tal y como señalan desde la ONCE a 'Diario Sur', fue en la zona del Levante español donde surgió la costumbre de vocear por las calles las terminaciones de los números para vender las rifas de la ONCE. Concretamente, en Alicante. En una entrevista con el vendedor de la ONCE Fernando Hurtado, de Málaga, éste aseguraba que decidió cantar las terminaciones para llamar la atención de los posibles clientes. Lo hizo y funcionó. Así es como se conoce a muchas de estas terminaciones.

Aunque en los juegos de azar todo depende de la suerte, lo cierto es que Hurtado, en su experiencia, sabe que hay números que tienen mucha menos fortuna que otros. En su caso, pocas veces los números de la ONCE terminan en 13 o en 74, por ejemplo. En el caso de la Lotería de Navidad, la 'mala pata' (como se conoce en algunos sitios al número 13) no ha salido más que en dos ocasiones, las mismas que lo ha hecho, hasta la fecha, 'la escalera'.