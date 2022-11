Son muchos los que cada año en el sorteo de la Lotería de Navidad juegan con el mismo número —incluso aquellos a los que ya les ha tocado ese número alguna vez, porque sí, puede volver a tocar—, algún tipo de combinación que tenga un significado concreto. Puede ser desde la fecha de un nacimiento a la de un momento importante de la vida de uno, o la combinación de dígitos de la suerte... hay muchas opciones. No obstante, los hay también a los que les gusta probar suerte con la historia: aquel año en el que Cataluña declaró (de manera temporal) la independencia unilateral, por ejemplo, uno de los números que más se vendió fue el 00155, en referencia al artículo de la Constitución que invocó el entonces Gobierno 'popular' en España para asumir competencias autonómicas.

¿Qué números de hitos de 2022 se podría llevar a un décimo? Muchos. El de 2022 ha sido (está siendo) un año bastante complejo, especialmente a nivel internacional: el pasado mes de febrero Vladímir Putin puso en marcha la invasión a Ucrania que ha provocado que esté teniendo lugar una auténtica guerra en el corazón de Europa. No es lo único que ha ocurrido este año: 2022 ha visto algo que se sabía que no tardaría mucho en ocurrir, como es la muerte de Isabel II, la reina de Inglaterra que más tiempo ha pasado en el trono, o el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. En el otro lado de la balanza, a nivel mundial también se han vivido muy buenas noticias, como la despenalización del aborto en Colombia, que tuvo lugar en febrero.

Lo cierto es que existen muchos hitos que podrían conformar la combinación de números de un décimo de Lotería de Navidad. A nivel nacional, algunas fechas para recordar podrían ser, por ejemplo, la de la muerte del periodista español Jesús Quintero, la de la dimisión del entonces líder del Partido Popular Pablo Casado o la vuelta a España del rey emérito, Juan Carlos I, después de dos años desde su exilio. No hay que olvidar algunos acontecimientos deportivos clave, como la jornada en la que el jovencísimo Carlos Alcaraz se convirtió en el número 1 más joven de la historia de la ATP o el último partido de Gerard Piqué con el club que fue su hogar durante 18 años, el FC Barcelona. Aquí puedes consultar algunas (no todas, por supuesto) de las fechas clave que podrían servir para elegir un número con el que probar suerte el próximo sorteo del 22 de diciembre:

En algunos casos, como es la muerte de la reina Isabel II, la combinación puede ser doble: tanto 08922 como 80922 pueden hacer referencia a aquella fecha. Otras fechas, por el contrario, es más difícil 'traducirlas' a número de Lotería, ya que tanto el día como el mes son de dos dígitos, y la fecha completa daría como resultado una combinación de seis dígitos en lugar de cinco, que son los que conforman los números de la Lotería de Navidad.

¿Qué son los 'dos patitos'?

Dado que estamos en el año 2022, cualquier décimo que incluya una fecha clave del año acabará necesariamente en 22. A todos estos números con esta misma terminación se les puede englobar en los décimos de 'los dos patitos'. La explicación es bastante obvia: la forma del número dos tiene bastantes similitudes con el dibujo de un pato nadando, por lo que los dos doses sumarían dos patitos.

Se trata de un término que nació en el mundo del bingo, pero que se utiliza fuera de este entorno también. Es habitual escuchar, por ejemplo, en las tómbolas de las ferias, la expresión de 'los dos patitos' en referencia a esta combinación de dos números dos, al igual que existen muchas otras combinaciones con sus propios nombres, como la 'niña bonita' (15), la 'edad de Cristo' (33) o 'el abuelo' (90).