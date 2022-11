Los hay que tienen un número de la suerte y otros que prefieren el azar. Y también existen aquellos a los que, de cara al sorteo de la Lotería de Navidad, les gusta elegir una fecha de algo relevante que haya ocurrido ese año. La cuestión es elegir una combinación de cinco dígitos que tenga posibilidades de ser cantada, en boca de los niños y niñas de San Ildefonso, junto al mayor premio de la jornada del 22 de diciembre, el premio Gordo, el de los 400.000 euros por décimo. Y, al igual que ocurre cada año, no todo el mundo piensa diferente y es común que un número en concreto no tarde mucho en agotarse, como lo que ocurrió en 2017 con el 00155, el número que hacía alusión al artículo de la Constitución al que recurrió el Gobierno para asumir las competencias de la Generalitat catalana después de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.

En 2022 también está ocurriendo, aunque por ahora no parece que sea con algo tan políticamente nacional. "El Servicio Nacional de Loterías distribuye números al azar y nos mandó el 24222. Empezamos a recibir llamadas de todas partes", asegura a 'La Voz de Galicia' la responsable de la administración de Loterías ubicada en la calle Curros Enríquez en O Carballiño (Ourense), Ana Prada. Ni ella ni ninguna de sus empleadas del local entendían qué estaba pasando, así que preguntaron y ya les explicaron qué es lo que pasaba con este número en concreto: "Coincidía con la fecha del inicio de la guerra de Ucrania, el 24 de febrero de 2022". El caso es que Prada sabe que el 24222 no es un número de esos considerados 'bonitos': "Los pares no convencen", explica, argumento que se suma al repudio generalizado por los números repetidos.

La del conflicto entre Ucrania y Rusia es sólo una de las muchas fechas clave de 2022 que se pueden usar para combinar números para un décimo de Lotería. Por ejemplo, la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, da para dos décimos distintos, el 08922 o el 80922, ambos, por supuesto, terminados en una combinación no muy agraciada pero que es la que toca este año, el 22, la conocida como 'los dos patitos'. Para los futboleros están otras fechas, como la que forma el número 51122, que sería la fecha del último partido de Gerard Piqué en el FC Barcelona; mientras que otro número parecido, el 41122, se corresponde con la fecha en la que los restos del general franquista Queipo de Llano fue exhumado de la Macarena de Sevilla.

El número del 'adivino' de TikTok, también agotado

Otra de las combinaciones que no duró mucho a la venta fue la que se corresponde con el número que un 'visionario' de TikTok aseguraba que se llevaría el premio Gordo. Luis, el Oráculo aseguró que la combinación que se llevaría los cuatro millones por serie iba a ser la 20182, que sólo se vendía, además de por Internet, en dos administraciones de todo el país. "Nos han llamado de Suiza, de Holanda... (...) Nos ha puesto en el mapa, pero también nos ha echado una maldición con el teléfono", sostiene a TVE el gerente de la administración de Valencia que lo vendía, Enrique López. Incluso han tenido que poner un cartel en la puerta del local para que la gente no tenga que entrar a preguntar.

En la administración Barcala de Lleida, la otra que lo vendía, no existe el 20182 desde el pasado mes de octubre, cuando se hizo viral la 'visión' del 'tiktoker'. "Hay gente que se ha presentado aquí de Cáceres, expresamente, a buscarlo", aseguraba a la cadena pública Cristina Montañez, la gerente del establecimiento. Todos los números volaron una sola mañana.