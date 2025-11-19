Ahora
Benita Maestro Joao predice en este vídeo cuál será el número que tocará en el Gordo de La Lotería de Navidad

Benita Maestro Joao dice que la terminación del cuarto premio será el 56, del tercer premio será el 35 y del segundo será el 88 y desvela, en este vídeo, cuál será el décimo del Gordo de este año.

Benita Maestro Joao ha desvelado en 'Los40 Principales' el número de la Lotería de Navidad que cree que va a tocar. "Dice que la terminación del cuarto premio será el 56, del tercer premio será el 35 y del segundo será el 88", explica Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cuál es el número que, según Benita, tocará en El Gordo.

"53.068", asegura Benita Maestro Joao que será el décimo del Gordo de este año. "Está muy bien que se la juegue", asegura Alfonso Arús, que, como contrapunto, pone el ejemplo de una vidente que asegura que El Gordo puede tocar en Madrid o Barcelona: "Nos ha fastidiado".

"Aunque solo sea por estadística...", reflexiona el presentador en el plató, donde Tatiana Arús avisa que "el número que ha dado Benita todavía se puede comprar en dos administraciones en Madrid".

