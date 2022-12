En el sorteo de la Lotería de Navidad se ha cantado ya un cuarto premio. Los niños de San Ildefonso han sacado el 54289 y seguidamente han entonado con gracia los "doscientos miiiiil euros". Sin embargo, esta cantidad no es la que recibe el ganador con un décimo del cuarto premio, pues los pequeños entonan los premios en relación a la series. Es decir, cantan la cantidad que recibiría una persona que tiene los diez décimos con la misma terminación ganadora. Algo que no suele ocurrir, pues los premios del sorteo de Navidad suelen caer repartidos por la geografía española.

Por ello, la cantidad que les interesa conocer a los ganadores es la que reciben por cada décimo, cifra resultante de quitar un cero a la cantidad cantada por los niños. Así es, 20.000 euros es la cifra que ingresan los ganadores por cada papeleta premiada con alguno de los dos cuartos premios. Es más, al tratarse de una cifra inferior a los 40.000 no está sujeta al gravamen especial de Hacienda. Esto quiere decir que el ganador se ingresa ni más ni menos que 20.000 euros, si tiene un décimo. En el caso de tener dos, los premios sumarían los 40.000, si fuesen tres 60.000. Y así sucesivamente. ¿ Y cuándo contaría el ganador con este dinero en su cuenta?

Lo cierto es que los premios del sorteo de la Lotería de Navidad inferiores a 2.000 euros por cada décimo se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.600 puntos de venta de la red comercial de Loterías a partir de la tarde de este 22 de diciembre. Y puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Este no es el caso de los cuartos premios pero sí de su premio a las centenas: todos los números restantes de la centena de cada uno de los dos cuartos premios se lleva 100 euros. Además lo pueden hacer la misma tarde del sorteo ya que es jueves y las administraciones no suelen cerrar hasta las 20:00 aproximadamente.

A diferencia de ellos, los ganadores de los dos cuartos premios tendrán que esperarse unos días para ver su dinero en la cuenta. Lo primero que deben los jugadores con un décimo físico es reclamar los premios en algunas oficina de los bancos asociados al Servicio Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Es muy probable que se tengan que esperar al día siguiente, pues las oficinas de los bancos suelen cerrar por las tardes.

En cambio, los que comprasen su terminación por la página oficial de Loterías y Apuestas del estado, recibirán el premio de manera automática en la Lotobolsa una vez que se hayan verificado tantos los datos personales como los bancarios. Una vez que el dinero esté en la Lotobolsa, el jugador podrá transferirlo a una cuenta bancaria de su titularidad. Eso sí, este proceso no es inmediato, dependerá de lo que tarde cada banco en proceder a la transferencia. Pero que no cunda el pánico, no serán más de tres días.