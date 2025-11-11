¿Cuándo sale el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025?

Según se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad, una de las grandes preguntas es la relacionada con el esperadísimo anuncio del sorteo. ¿Tiene fecha ya el anuncio de 2025?

Las historias del anuncio de la Lotería de Navidad suelen ser bastante lacrimógenas. En 2024, se apelaba a la necesidad de acabar con la soledad, con un protagonista, Julián, que aseguraba ante las cámaras que no tendría a nadie con quien compartir un premio si le tocara el Gordo. Un año antes, el foco se ponía en la familia, con una joven, Bea, que desea que todo el mundo desaparezca y al día siguiente se despierta en un Madrid completamente vacío. En 2023, el anuncio de la Lotería de Navidad fue múltiple, con algunas historias basadas 100% en historias reales.

La máxima de los spots publicitarios del sorteo navideño suele rodear conceptos como la familia, la amistad, la vecindad... todo lo que engloba el término de 'compartir'. De hecho, uno de los lemas clave del anuncio de la Lotería de Navidad suele ser aquel que dice que compartirlo es el mejor premio. ¿Y qué se sabe del anuncio de 2025? Poca cosa, por ahora.

Sí que sabemos, por ejemplo, que ya no habrá más 'calvo de la lotería': en los últimos días se ha conocido que Clive Arrindell, el actor británico nacido en Trinidad y Tobago que pasó a la historia por ser el 'calvo de la Lotería de Navidad', falleció en 2024. Y no es que no hubiera vuelto a aparecer después de aquellos míticos anuncios: en 2020, el spot del sorteo tiró de nostalgia y recuperó a esta figura, que protagonizó los anuncios durante ocho años seguidos.

¿Cuándo saldrá el anuncio?

El anuncio de la Lotería de Navidad suele ver la luz a mediados de noviembre. Suele variar la fecha, aunque en los últimos años ha coincido en alguna cosa: en los últimos 10 años, nunca ha visto la luz antes del 10 de noviembre ni después del 17 del mismo mes. Desde 2018, y salvo en 2023, siempre ha salido un jueves, pero no hay una fecha escrita para que se publique el spot publicitario. De hecho, en 2015 y 2016 el anuncio se desveló un lunes, mientras que en 2017 lo hizo un martes.

Echando mano del histórico, podemos pensar que esta semana será cuando el anuncio de la Lotería de Navidad. Y, efectivamente, desde Loterías y Apuestas del Estado han confirmado a laSexta que la presentación del anuncio, que correrá a cargo del presidente de SELAE, Jesús Huerta, tendrá lugar este miércoles 12 de noviembre a las 10:30h desde la Real Casa de la Moneda, en Madrid.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.