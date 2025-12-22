Aruser@s desmiente los bulos más extendidos de la Lotería de Navidad: no se le reserva un número al rey y un décimo con defecto puede ser válido

Mientras los Niños de San Ildefonso siguen repartiendo suerte en el Teatro Real, en Aruser@s os contamos algunas curiosidades de esta Lotería de Navidad 2025... y aprovechamos para desmentir los bulos más extendidos.

Las fake newsestán por todas partes. También en la Lotería de Navidad. Pero en Aruser@s queremos poner remedio a esta situación y aprovechamos que hoy es 22 de diciembre y que los Niños de San Ildefonso acaban de cantar el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 para desmentir los bulos más extendidos.

"Vamos a aclararlos", anuncia Elizabeth López. Vayamos por partes.

No, no se regala al rey ningún décimo ni se le reserva ningún número (la leyenda urbana dice que para él es el 00000, algo que es totalmente falso).

ni se le reserva ningún número (la leyenda urbana dice que para él es el 00000, algo que es totalmente falso). El Gordo no tiene por qué caer siempre en las mismas ciudades , aunque por probabilidad y por lógica, es más fácil que toque en aquellos lugares en los que se compra más Lotería de Navidad.

, aunque por probabilidad y por lógica, es más fácil que toque en aquellos lugares en los que se compra más Lotería de Navidad. No, si un número es de los más buscados no tiene más posibilidades de tocar.

no tiene más posibilidades de tocar. Si un décimo tiene algún defecto (mancha o arruga) no tiene por qué ser necesariamente inválido. Siempre que sea legible, es perfectamente canjeable por el dinero que le toque en cada caso.

