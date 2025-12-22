Ahora

22D

El primer cuarto premio llega media hora después del segundo premio del sorteo

Lotería de Navidad 2025

Aruser@s desmiente los bulos más extendidos de la Lotería de Navidad: no se le reserva un número al rey y un décimo con defecto puede ser válido

Mientras los Niños de San Ildefonso siguen repartiendo suerte en el Teatro Real, en Aruser@s os contamos algunas curiosidades de esta Lotería de Navidad 2025... y aprovechamos para desmentir los bulos más extendidos.

Aruser@s desmiente los bulos más extendidos de la Lotería de Navidad: no se le reserva un número al rey y un décimo con defecto puede ser válido

Las fake newsestán por todas partes. También en la Lotería de Navidad. Pero en Aruser@s queremos poner remedio a esta situación y aprovechamos que hoy es 22 de diciembre y que los Niños de San Ildefonso acaban de cantar el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 para desmentir los bulos más extendidos.

"Vamos a aclararlos", anuncia Elizabeth López. Vayamos por partes.

  • No, no se regala al rey ningún décimo ni se le reserva ningún número (la leyenda urbana dice que para él es el 00000, algo que es totalmente falso).
  • El Gordo no tiene por qué caer siempre en las mismas ciudades, aunque por probabilidad y por lógica, es más fácil que toque en aquellos lugares en los que se compra más Lotería de Navidad.
  • No, si un número es de los más buscados no tiene más posibilidades de tocar.
  • Si un décimo tiene algún defecto (mancha o arruga) no tiene por qué ser necesariamente inválido. Siempre que sea legible, es perfectamente canjeable por el dinero que le toque en cada caso.

Comprueba si eres uno de los agraciados con el lotómetro de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | Nervios en el Teatro Real al inicio del sorteo: "Yo vengo a divertirme"
  2. La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox
  3. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  4. Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona enfrentan su quinta noche a la intemperie