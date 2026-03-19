Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 19 de marzo de 2026

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 19 de marzo de 2026, para la Lotería Nacional.

Aunque hoy es el día del Padre, el sorteo de Lotería Nacional por el Día del Padre se celebra el sábado, por lo que el de hoy es un sorteo ordinario. Para este jueves 19 de marzo de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los sorteos, también de la ONCE, del Cupón Diario y el del Extra por el Día del Padre. También hoy se celebra otro sorteo diario de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).