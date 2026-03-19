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ONCE del Día del Padre

Super 11 de la ONCE | Resultados de los sorteos diarios del jueves 19 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 19 de marzo de 2026.

Como cada jueves, en laSexta puedes consultar los premios del sorteo del Super 11 de la ONCEComo cada jueves, en laSexta puedes consultar los premios del sorteo del Super 11 de la ONCElaSexta

Para este jueves 19 de marzo de 2026, día de San José (y día del Padre), los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 03 05 09 17 23 34 36 37 42 44 46 50 62 67 68 70 71 76 77 83
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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