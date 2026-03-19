¿Por qué el sorteo de la Lotería Nacional de hoy no es el del Día del Padre... y se pasa al sábado?

Aunque el día del Padre es el 19 de marzo, San José según el santoral católico, el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el día del Padre se traslada al sábado.

19 de marzo, festivo en muchos sitios de España, día del Padre en todo el país, y día de sorteos ordinarios y extraordinarios. Y los que siguen los sorteos de la Lotería Nacional, sabrán que todos los años se celebra un sorteo extraordinario por el Día del Padre. Pero cuando llegue el momento... verán que el sorteo de este jueves, 19 de marzo, es ordinario.

Por norma general, Loterías y Apuestas del Estado organiza dos sorteos de Lotería Nacional cada semana, ordinarios, uno el jueves y otro el sábado. En ocasiones, 'transforma' uno de los ordinarios en extraordinarios y en ocasiones hasta los desplaza: cuando el día por el que se celebra el sorteo extraordinario cae en domingo, el sorteo del sábado se traslada al domingo, como ha ocurrido recientemente con el sorteo extraordinario de la Hispanidad.

Otros, los desplaza a la fecha en la que se tendría que celebrar el sorteo ordinario del fin de semana, es decir, el sábado, por lo que es raro encontrarse un sorteo entre semana que sea extraordinario, más allá de los sorteos de Lotería de Navidad o del Niño, que se celebran siempre el 22 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente, independientemente del día de la semana en que caigan.

En el caso del sorteo del Día del Padre, aunque la celebración como tal es el jueves, se mantiene el sorteo ordinario de Lotería Nacional y se traslada al sábado el extraordinario, por lo que este sábado, 21 de marzo, tiene lugar el sorteo extraordinario por el Día del Padre, que se celebrará a las 13:00h en el salón de sorteos de SELAE, en Madrid.

Además de un primer premio de 130.000 euros y de un segundo de 25.000 euros, el sorteo de Lotería Nacional del Día del Padre reparte un premio especial, de casi 15 millones de euros, que se reparte a un único décimo: al que contenga no sólo los cinco números de la combinación ganadora, sino también a la serie y fracción.

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