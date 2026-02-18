Ahora

Sorteos de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE | Comprobar premios y resultados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026.

ONCE | Comprobar el Cupón Diario de hoy, miércoles

Para este miércoles 18 de febrero de 2026, el resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE, que se celebra de lunes a jueves, es:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

