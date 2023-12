Los jueves se celebran muchos más sorteos que los miércoles. Pero hasta que se celebren los sorteos esta noche, puedes consultar los números premiados de las loterías que se celebraron ayer, 13 de diciembre. Entre ellas están la Bonoloto, los dos sorteos tridiarios de la ONCE (Super Once y Triplex), y el Cupón Diario de la ONCE, que se juega de lunes a jueves.