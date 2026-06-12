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Sorteo europeo

Euromillones de hoy | Premios del sorteo del viernes 12 de junio de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, viernes 12 de junio de 2026, en laSexta.com.

Euromillones hoy (viernes): comprueba los números premiados del sorteoEuromillones hoy (viernes): comprueba los números premiados del sorteolaSexta

Para este viernes 12 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo
  • El Millón: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y del Cuponazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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