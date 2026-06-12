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Comprobar resultados de la Bonoloto del viernes 12 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 12 de junio de 2026.

Consulta los premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este viernesConsulta los premios del sorteo de la Bonoloto (SELAE) de este vierneslaSexta

Para este viernes 12 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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