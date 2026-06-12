ONCE | Sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 12 de junio de 2026

Descubre cuáles son los números ganadores en el Cuponazo de este viernes de la mano de laSexta y comprueba si tu participación ha resultado ganadora de alguno de sus premios.

Para este viernes 12 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).