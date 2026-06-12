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Resultado del sorteo

ONCE | Sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 12 de junio de 2026

Descubre cuáles son los números ganadores en el Cuponazo de este viernes de la mano de laSexta y comprueba si tu participación ha resultado ganadora de alguno de sus premios.

Comprobar sorteo del Cuponazo (ONCE) del viernesComprobar sorteo del Cuponazo (ONCE) del vierneslaSexta

Para este viernes 12 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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