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EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este martes 28 de abril de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 28 de abril de 2026.

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Para este martes 28 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot, con un bote de 45 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE. Además, se ponen en juego 26 millones de bote en el sorteo de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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