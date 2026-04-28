EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este martes 28 de abril de 2026

Eurojackpot (martes): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 28 de abril de 2026.

Para este martes 28 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot, con un bote de 45 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE. Además, se ponen en juego 26 millones de bote en el sorteo de Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).