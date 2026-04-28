Comprobar Euromillones | Resultado del sorteo del martes 28 de abril de 2026

Resultado del Euromillones de hoy: números premiados en el sorteo del martes

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del sorteo de Euromillones de este martes 28 de abril de 2026.

Para este martes 14 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones, con un bote acumulado de 26 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Estrellas': pendiente de sorteo

'El millón': pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).