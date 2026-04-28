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Sorteo de lunes a jueves

[ONCE] Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 28 de abril de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del martes 28 de abril de 2026.

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Para este martes 28 de abril de 2026, el resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE, que se celebra de lunes a jueves, es:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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