EuroDreams (jueves): comprueba el resultado del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025

En laSexta.com puedes comprobar los números premiados de los diferentes sorteos que se celebran este jueves. Entre ellos, el de la lotería EuroDreams, que pone en juego un 'sueldo' de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El jueves es día de EuroDreams. Bueno, también el lunes. Y después del sorteo del EuroDreams de hace unos días, este jueves 7 de agosto de 2025 se ponen en juego, una vez más, los 20.000 euros de 'sueldo' al mes durante 30 años de esta lotería europea. Para ello, hay que acertar una combinación de seis números y un número 'dream' o 'sueño'.

La combinación ganadora de EuroDreams es la siguiente: pendiente de sorteo. Por su parte, el número adicional 'sueño' en esta ocasión es el pendiente de sorteo.

A este sorteo se le suman todos los que reparten premios este jueves: la Bonoloto, La Primitiva y la Lotería Nacional, por parte de SELAE, y el Super Once, el Triplex y el Cupón Diario, de la ONCE.

¿Cómo se juega a EuroDreams y cuánto vale?

EuroDreams es un juego que combina los premios "en diferido" que se dan en sorteos como el Sueldazo de la ONCE y el sistema de juego de Euromillones, por el que es se precisa acertar una serie de números en un primer bloque y otro número en un segundo.

En el primer bloque los jugadores deben seleccionar seis números del 1 al 40. El segundo bloque hay que elegir uno del 1 al 5, y se denomina 'dream', que significa 'sueño' en inglés. Esta sería una apuesta sencilla con un coste de 2,50 euros. Los jugadores pueden realizar hasta seis apuestas sencillas de 2,50 euros cada una.

En EuroDreams, las apuestas múltiples solo permiten añadir números en el primer bloque, hasta un máximo de diez. En una apuesta múltiple de siete números se generan siete posibles combinaciones, por lo que el coste de la jugada sería de 17,50 euros. Por su parte, diez números generarían 210 posibles combinaciones, así que el precio de la apuesta sería de 525 euros.

En la página web de Loterías y Apuestas del estado se ofrece la posibilidad de realizar apuestas puntuales o semanales. La segunda opción cubre todas las apuestas en los juegos restantes hasta el domingo siguiente, mientras que la primera solo el siguiente sorteo. También se puede automatizar la compra desde la cuenta virtual para que, mientras haya dinero en ella, se realice la adquisición de participaciones semanalmente.

¿Qué premios ofrece EuroDreams?

Existen seis categorías de premios en EuroDreams dependiendo del número de aciertos. Son las siguientes:

Primera categoría: 6 aciertos + 1 'sueño' → 20.000 euros al mes durante 30 años

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

En caso de haber más de tres ganadores en primera categoría, el importe del premio total se divide entre todos ellos, como advierte Loterías y Apuestas del Estado. Si se diera esta situación, cada ganador recibiría el importe del premio en un único pago.

¿Dónde se juega EuroDreams?

EuroDreams es un juego de lotería a nivel europeo que comienza a jugarse en otoño de 2023 en los países incluidos en la Comunidad Euromillones. Esto engloba, aparte de España, las zonas de Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).