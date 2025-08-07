Comprueba la Lotería Nacional del jueves: resultados del sorteo y premios del sorteo del 7 de agosto de 2025

Como cada jueves, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Comprueba en laSexta.com los números premiados del jueves 7 de agosto de 2025.

Los jueves, Loterías y Apuestas del Estado organiza un sorteo ordinario de Lotería Nacional. Es el primero de los dos que se celebran a la semana (el otro, el sábado). En este sorteo se ponen en juego un primer premio de 30.000 euros por décimo y un segundo premio, de 6.000 euros al décimo. Las combinaciones ganadoras del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025 son las siguientes:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Además de este, los jueves también se celebra el último sorteo del Cupón Diario de la ONCE, así como los cinco sorteos diarios de Super Once y Triplex de la ONCE. A estos se suman el sorteo de la Bonoloto, que también se celebra a diario, y el de La Primitiva, el segundo de la semana. Asimismo, la ONCE anuncia por la noche el número premiado del sorteo de EuroDreams.

¿Qué premios reparte y cuándo se juega la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. El sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

El juego consiste en acertar un número de cinco cifras, que van del 00000 al 99999. Se realizan dos extracciones que corresponden al primer y al segundo premio. Además, se hacen otras dos adicionales de una cifra para premiar con el reintegro (se devuelve el dinero de la apuesta), a todas las participaciones que acaben en dichas cifras. Los boletos que coincidan en las unidades con las unidades del primer premio también reciben el reintegro.

¿Cuáles son los Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional?

La Lotería Nacional también organiza premios extraordinarios a lo largo del curso. El más conocido es el de Navidad, que siempre se juega en diciembre reparte la mayor cantidad de premios. Entre ellos se encuentra el ansiado Gordo de Navidad, que otorga 4 millones de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 400.000 euros a cada décimo.

El siguiente en importancia es el Sorteo del Niño, que se juega siempre en enero, el día 6. También se celebran sorteos especiales de Invierno (la fecha varía dependiendo del año), de San Valentín, del Día del Padre, de Primavera y de Vacaciones. Estos suelen sustituir al sorteo del sábado de la semana en la que se celebran.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).