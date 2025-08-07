Comprobar la Bonoloto de hoy: resultado y números premiados del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025

En laSexta.com puedes consultar los números premiados en el sorteo de la Bonoloto del jueves, el cuarto de la semana. En este ocasión, no hay bote acumulado, al haber un acertante de primera categoría en el anterior.

Mientras el bote de Euromillones sigue subiendo y acercándose, una vez más, al récord histórico, el acumulado para el sorteo de la Bonoloto de este jueves es el mínimo garantizado. ¿Por qué? Porque en el sorteo de la Bonoloto del miércoles sí hubo un acertante de primera categoría, en Ardales (Málaga), que se llevó un premio unitario de más de 377.000 euros. Así pues, este jueves la combinación ganadora del sorteo es:

Pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

La Bonoloto no es el único sorteo que se celebra a diario, de lunes a domingo: el Super Once y el Triplex de la ONCE también reparten premios todos los días de la semana, todos los días del año. Aunque los jueves se reparten, además, muchos otros premios: este día se celebra el primero de los sorteos de Lotería Nacional de la semana, el cuarto (y último) Cupón Diario de la ONCE, La Primitiva y el EuroDreams.

En la Bonoloto existen dos tipos de apuestas, una simple y otra múltiple; en la primera, se escogen seis números entre el 1 y el 49, cada apuesta cuesta 0,50 euros (aunque para jugar hay que pagar un mínimo de 1 euro, por lo que es obligatorio hacer un mínimo de dos apuestas). En la segunda, el jugador puede escoger hasta 11 números, pero también su precio aumenta.

Los premios de la Bonoloto

El dinero que se destina a los premios de la Bonoloto (y al bote) es el 55% de la recaudación total del juego. El bote se lo llevan los acertantes de primera categoría, que son los que tienen seis aciertos; si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad de ese dinero pasa a 'engrosar' el bote en el sorteo del día siguiente.

La Bonoloto premia también a los acertantes de segunda categoría, que son los adivinan cinco de los números y el complementario, y continúa repartiendo el dinero acumulado en las siguientes: la tercera, integrada por los jugadores que han acertado cinco números; la cuarta, los que aciertan cuatro y la quinta, los que han adivinado tres. El reintegro de la Bonoloto tiene el mismo valor que la apuesta: 0,50 euros.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Como ocurre en otros juegos, la Bonoloto tiene tanto la opción de participar de manera diaria como de hacerlo semanalmente. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el sábado de esa semana.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).