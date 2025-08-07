Ahora

Comprueba los resultados en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy, jueves 7 de agosto de 2025

Te traemos los resultados de los sorteos de Triplex de la ONCE correspondiente al jueves 7 de agosto de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este juevesTriplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueveslaSexta

Un día más, otros cinco sorteos del Triplex. Después de los del miércoles, el Triplex de la ONCE comienza a repartir premios desde las 10:00h de la mañana, en cinco ocasiones. Los números premiados del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025 son:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): 210
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

