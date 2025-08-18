EuroDreams hoy | Comprueba el resultado en el sorteo del lunes 18 de agosto de 2025

Estos son los resultados del sorteo de EuroDreams correspondiente al 18 de agosto de 2025. Comprueba si has ganado los 20.000 euros al mes los próximos 30 años.

Tras el juego de EuroDreams del jueves, este lunes 18 de agosto de 2025 se vuelven a sortear miles de euros con la lotería europea. Loterías y Apuestas del Estado gestiona en España este sorteo, que cuenta con premio máximo de 20.000 euros al mes durante 30 años, que recibe aquella persona que acierte la combinación de seis números más un número 'dream' o 'sueño'.

Para el lunes 18 de agosto de 2025, esta es la combinación ganadora de EuroDreams: pendiente de confirmación. El número adicional 'sueño' en esta ocasión es el pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega a EuroDreams y cuánto vale?

EuroDreams es un juego de lotería europea que combina el sistema de selección de números en dos bloques de Euromillones con los premios "en diferido" que ofrecen sorteos como el Sueldazo de la ONCE. Para realizar una apuesta sencilla hay que elegir seis números del 1 al 40 en un primer bloque, y otra cifra adicional llamada 'sueño' del 1 al 5. Cada una de estas apuestas sencillas tienen un coste de 2,50 euros y se pueden realizar varias apuestas sencillas, que suman 2,50 euros cada una, hasta un máximo de seis

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir. El juego permite añadir números en el primer bloque, no en el de números 'sueño'. Así, una apuesta múltiple de siete números y un número 'sueño' costaría 17,50 euros, ya que se generan siete posibles combinaciones. En EuroDreams se permite realizar apuestas múltiples con hasta 10 números diferentes. Esto genera 210 posibles combinaciones, por lo que el precio de esta apuesta sería de 525 euros.

Además, la página web ofrece la posibilidad de realizar apuestas puntuales o semanales. La primera opción cubre el siguiente sorteo que se vaya a producir, mientras el segundo cubre los sorteos que queden pendientes en este juego hasta el siguiente domingo. También puede marcarse la opción de comprar todas las semanas automáticamente mientras haya dinero en la cuenta virtual.

¿Qué premios ofrece EuroDreams?

EuroDreams ofrece hasta seis categorías de premios que te explicamos a continuación.

Primera categoría: 6 aciertos + 1 'sueño' → 20.000 euros al mes durante 30 años

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

Loterías y Apuestas del Estado avisa de que, en caso de haber más de 3 ganadores en primera categoría, el importe del premio total se divide entre todos ellos. Llegado este caso, cada ganador recibe el importe del premio en un único pago

¿Dónde se juega EuroDreams?

La lotería de EuroDreams comienza a jugarse en el otoño de 2023, incluyendo a la Comunidad Euromillones, que actualmente cuenta, además de España, con Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).