Sorteo del viernes

Cuponazo de hoy (13 de febrero de 2026): comprueba el resultado del sorteo del viernes

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 13 de febrero de 2026.

Resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernesResultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del vierneslaSexta

Para este viernes 13 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Esta es la versión de los viernes del Cupón Diario de la ONCE. Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex, así como los resultados del Super Once, y los de otros sorteos que se celebran este viernes.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

