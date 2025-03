Comprueba los premios y resultados de los sorteos de Lotería Nacional y ONCE del sábado 1 de marzo de 2025

¡Buenos días de sábado!

Hoy es sábado 1 de marzo, en muchos sitios de España sábado de Carnaval. Con la suerte echada y algunos con disfraz, el sábado se presenta con varios sorteos y loterías: los primeros en ofrecer números premiados son, como siempre, los sorteos de Super Once y Triplex de la ONCE, con cinco sorteos diarios. A partir de las 10:00h de la mañana empiezan a conocerse los números premiados de estos dos sorteos. El siguiente sorteo de estos dos juegos, organizados por la ONCE, será a las 12:00h.