Lotería Nacional | Comprueba los números premiados del sorteo de hoy, sábado 1 de marzo de 2025

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional de los sábados?

Los habituales del sorteo de la Lotería Nacional no tendrán esta duda, pero habrá algún que otro despistado. No hay que olvidar que los sorteos de Lotería Nacional de los jueves se celebran por la noche, mientras que los de los sábados se desarrollan por la mañana. En concreto, la Lotería Nacional del sábado tiene lugar a las 13:00h, por lo que se convierte en el tercer sorteo del día, después del Super Once y del Triplex de la ONCE, dos juegos organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se celebran cinco veces al día, las dos primeras a las 10:00h y a las 12:00h.