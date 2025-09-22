Resultado de la Bonoloto de hoy: comprueba los números ganadores del lunes 22 de septiembre de 2025

Comprueba los resultados de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado del 22 de septiembre de 2025 en laSexta y consulta si tu combinación ha resultado ganadora del bote de 1,3 millones de euros.

La semana de Loterías y Apuestas del Estado arranca con un nuevo sorteo de la Bonoloto, tras el resultado de la Bonoloto del domingo. El sorteo de la Bonoloto de este lunes 22 de septiembre tiene lugar como cada inicio de semana a las 21:30h, momento a partir del cual se van conociendo los números premiados.

Los números premiados de la Bonoloto del lunes 22 de septiembre de 2025 son los siguientes: pendiente de confirmación. Además, la Bonoloto de este lunes ha tenido el pendiente de confirmación como número complementario, mientras que al reintegro le corresponde el pendiente de confirmación.

Qué premios hay en la Bonoloto

Primera categoría: 6 aciertos

Segunda categoría: 5 aciertos + número complementario

Tercera categoría: 5 aciertos

Cuarta categoría: 4 aciertos

Quinta categoría: 3 aciertos

Reintegro

Los ganadores de primera categoría se llevan el bote acumulado. Si en el sorteo previo no hubo ningún acertante de primera categoría, se añade el bote previo a éste; si no, el premio que le corresponde es el 55% del fondo de premios que, a su vez, varía en función de la recaudación. A los ganadores de segunda categoría les corresponde el 20% del fondo restante, mientras que a los de tercera categoría, el 10%. A los acertantes de cuarta categoría les corresponde el 15% de lo que quede del fondo de premios, y a los de quinta categoría les corresponden cuatro euros por apuesta acertada.

Cómo y cuándo se juega a la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto es diario, es decir, se juega todos los días. Tiene lugar en el salón de sorteos de SELAE a las 21:30h. Para jugar a la Bonoloto, el jugador tiene que seleccionar un mínimo de seis números, que van del 1 al 49, para cada apuesta. El precio de una apuesta es de 0,50 euros, aunque la jugada mínima en la Bonoloto es de 1 euro. Es decir, que si participas en un solo sorteo, tienes que participar con un mínimo de dos apuestas; si no, puedes elegir una apuesta diaria para un mínimo de dos sorteos.

Para jugar la Bonoloto se pueden realizar dos tipos de apuestas: diarias y semanales. En el caso de las apuestas diarias de la Bonoloto, la participación sólo es válida durante el día en el que se hace la apuesta. Las apuestas semanales son, como su nombre indica, apuestas que afectan a todos los sorteos pendientes que queden de la semana.

En la Bonoloto existen dos tipos de apuestas: simples y múltiples. Para una apuesta simple hay que seleccionar seis números. En caso de elegir más números —hasta un máximo de once— se considera apuesta múltiple, lo que implica un pago mayor al contar con más posibles combinaciones. Por ejemplo, con siete números habrá siete posibles combinaciones para obtener los seis números ganadores, por lo que el coste es de 3,50 euros. Si se hace una múltiple de 8 números, las posibles combinaciones aumentan a 28, por lo que el precio de la participación es de 14 euros. La máxima jugada posible en la Bonoloto es de 11 números, que tiene un coste de 231 euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).