Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Llega el último día de la semana y con él, el último sorteo de la Bonoloto de la semana. En laSexta.com puedes consultar cuál es la combinación ganadora del sorteo del sábado 21 de diciembre de 2025.

Si estás aquí es porque tienes un boleto para el sorteo de la Bonoloto de este domingo, 21 de diciembre de 2025, y quieres saber si has acertado alguno de los números (o todos) y, por lo tanto, terminas la semana con un pellizquito de dinero más del que tenías hasta hoy. ¿Has ganado algo con la Bonoloto hoy?

Los números premiados del sorteo de este domingo son los siguientes: pendiente de confirmación. El número complementario del sorteo de la Bonoloto de este domingo es el pendiente de confirmación, mientras que el reintegro en esta ocasión se va para el pendiente de confirmación.

La semana cierra no sólo con el sorteo de la Bonoloto, sino también con el resto de loterías del domingo. Desde las 10:00h de la mañana se han ido conociendo los números premiados de los sorteos de la ONCE diarios (Super Once y Triplex) y ya por la noche, el resto: por parte de la ONCE, el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana y por parte de SELAE, el del Gordo de La Primitiva.

Premios de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto reparte premios en función del número de aciertos. Los ganadores de la Bonoloto se clasifican en función de su categoría y, como es obvio, los jugadores tiene menos probabilidad de ser acertante de las primeras categorías:

Acertante de primera categoría: 6 aciertos → Una posibilidad de entre casi 14 millones

Acertante de segunda categoría: 5 aciertos + número complementario → Una posibilidad de entre 2,3 millones

Acertante de tercera categoría: 5 aciertos → Una posibilidad de entre más de 55.000

Acertante de cuarta categoría: 4 aciertos → Una posibilidad entre 1.032

Acertante de quinta categoría: 3 aciertos → Una posibilidad entre 57

Reintegro → Una posibilidad entre 10

