Ahora

21D

Comienza el escrutinio de las elecciones en Extremadura con Vox y PP disparados en los sondeos

Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Llega el último día de la semana y con él, el último sorteo de la Bonoloto de la semana. En laSexta.com puedes consultar cuál es la combinación ganadora del sorteo del sábado 21 de diciembre de 2025.

Bonoloto (domingo) | Comprueba los resultados del último sorteo de la semanaBonoloto (domingo) | Comprueba los resultados del último sorteo de la semanalaSexta

Si estás aquí es porque tienes un boleto para el sorteo de la Bonoloto de este domingo, 21 de diciembre de 2025, y quieres saber si has acertado alguno de los números (o todos) y, por lo tanto, terminas la semana con un pellizquito de dinero más del que tenías hasta hoy. ¿Has ganado algo con la Bonoloto hoy?

Los números premiados del sorteo de este domingo son los siguientes: pendiente de confirmación. El número complementario del sorteo de la Bonoloto de este domingo es el pendiente de confirmación, mientras que el reintegro en esta ocasión se va para el pendiente de confirmación.

La semana cierra no sólo con el sorteo de la Bonoloto, sino también con el resto de loterías del domingo. Desde las 10:00h de la mañana se han ido conociendo los números premiados de los sorteos de la ONCE diarios (Super Once y Triplex) y ya por la noche, el resto: por parte de la ONCE, el sorteo del Sueldazo del Fin de Semana y por parte de SELAE, el del Gordo de La Primitiva.

Premios de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto reparte premios en función del número de aciertos. Los ganadores de la Bonoloto se clasifican en función de su categoría y, como es obvio, los jugadores tiene menos probabilidad de ser acertante de las primeras categorías:

  • Acertante de primera categoría: 6 aciertos → Una posibilidad de entre casi 14 millones
  • Acertante de segunda categoría: 5 aciertos + número complementario → Una posibilidad de entre 2,3 millones
  • Acertante de tercera categoría: 5 aciertos → Una posibilidad de entre más de 55.000
  • Acertante de cuarta categoría: 4 aciertos → Una posibilidad entre 1.032
  • Acertante de quinta categoría: 3 aciertos → Una posibilidad entre 57
  • Reintegro → Una posibilidad entre 10

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | El dato de participación en las urnas supera el 50% a las 18:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie
  6. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre