La otra cara Con 1,6 millones de personas votando por primera vez, ambas han participado en todos los procesos generales realizados desde el regreso de la democracia a España. "Me encanta lo de 'vota", dice Toñi.

Desde la recuperación de la democracia en España, se han realizado diecisiete elecciones generales. A lo largo de estas elecciones, Lola y Toñi han votado en cada una, comenzando en la década de los 70. En 1977, Lola votó por primera vez a los 41 años, describiendo la emoción de ese momento como una "fiesta de la democracia". Toñi, embarazada a sus 25 años durante las primeras elecciones, recuerda cómo se informaban de los resultados a través de conocidos. Ambas han sido testigos de momentos históricos, como el récord de participación de 1982 y el primer escrutinio en tiempo real por Internet en 1996. A pesar de los desafíos, han mantenido su compromiso de votar, sumando una racha perfecta de 17 de 17 elecciones.

Diecisiete elecciones generales ha habido en España desde que se recuperó la democracia. En las 16 anteriores, en total, se han emitido casi 375.000 millones de votos y en todas y cada una de ellas, incluyendo las de este 29N, han votado tanto Lola como Toñi. Porque mientras hay 1,6 millones de personas que se estrenan en este 2026, ellas llevan ejerciendo su derecho a voto desde la década de los 70.

Y sienten, en esta ocasión, más responsabilidad que nunca. Porque esa cita con las urnas nunca ha faltado para ellas desde esa primera vez. Desde que Lola, a sus 41 años, pudo disfrutar de la fiesta de la democracia de 1977.

"Antes no se podía votar porque estaba el franquismo. La gente parecía que iba a una boda, se ponían trajes y todo", cuenta.

Toñi, en aquel entonces, tenía 25 años. "Estaba embarazada", cuenta de un proceso electoral del que se conocían los resultados provisionales en la tarde de después de la votación.

"Te ibas informando a través de conocidos, preguntando cómo había salido cada mesa", explica Toñi.

Las dos han sido testigos de la historia. De ese récord de participación del 80% de 1982. Del primer escrutinio a tiempo real por Internet en 1996. De, también, ese 2004 en el que Toñi afirma que fue a votar "con llanto y con miedo".

Es casi medio siglo manteniendo intacta la ilusión de ejercer un derecho a voto que una vez no existió. "Siempre he ido a las urnas a votar. Me encanta lo de vota", afirma Toñi.

Y eso que Lola ha estado cerca de no poder hacerlo, pues las elecciones anticipadas le coinciden con un viaje: "Tenía una espinita porque siempre he votado".

Ambas han podido hacerlo. Sus votos, junto al de resto de electores en estas elecciones generales que, para las dos, supone mantener una racha de 17 de 17.

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