Vox asegura ahora que si el Partido Popular es capaz de contar con una mayoría para que Alberto Núñez Feijóo sea investido presidente del Gobierno, el partido de extrema derecha "no va a ser un obstáculo".

Así se ha expresado el líder de Vox, Santiago Abascal, y también el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa, quien ha afirmado que es posible que Feijóo encuentre apoyos suficientes entre algunos "socialistas buenos".

Habla de convencer a "los socialistas de Page o de otros sitios de España" y "si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional".

Y esto de que Feijóo pueda encontrar apoyos suficientes entre los socialistas en el PSOE lo ven "totalmente imposible". También se muestran sorprendidos con que ahora el propio líder de los 'populares' mire al PSOE en busca de una abstención para su investidura, y es que ha pasado de decir que va a "derogar el sanchismo" si llega a la Moncloa a decir que el partido de Pedro Sánchez es "un partido de Estado".

"Yo creo que el PP para esconder su fracaso está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede detener una investidura (de Sánchez). A las pruebas me remito, algunos partidos le cierran la puertaen las horas siguientes a recibir su llamada", ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Así las cosas, el PSOE afirma que no pactará con Feijóo, y aunque comprenden que siendo el partido más votado quiera presentarse a la investidura advierten que esta será fallida porque no tiene los apoyos. El PP cuenta con 136 diputados, no tiene mayoría absoluta. Vox tiene 33, insuficientes para sumar al PP. El PNV, con cinco escaños, ya ha dicho que no apoyará una investidura de Feijóo.

Vox culpa al PP de que no sumen

Por otro lado, desde el Vox critican que las distancias que Feijóo ha tratado de marcar con ellos durante la campaña electoral tienen la consecuencia de que el PP y Vox no suman. Cabe recordar que Feijóo llegó a decir que no consideraba a Vox un "buen socio" para la gobernabilidad.

Creen que en la campaña se ha dedicado más a "ganar a Vox" que "echar al PSOE", dice Abascal. "No veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso. Ahora, que ¿eso ha tenido consecuencias que han evitado una suma de PP y Vox?, pues probablemente, pero nadie podrá acusar al señor Feijóo de ser incoherente. Él ha dicho ahora, lo que está diciendo desde un principio", expone Espinosa de los Monteros.