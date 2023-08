La pelota está en el tejado del rey, que este lunes ha arrancado una inédita ronda de consultas en la que, por primera vez, son dos los candidatos que aspiran a ir a la investidura. Un "difícil papel", según reconocen fuentes socialistas a laSexta, mientras desde los 'populares' insisten en que, si el monarca le encarga formar gobierno, Feijóo lo intentará.

"Si el rey elige a Feijóo, Feijóo irá a la investidura", sostienen fuentes de la dirección nacional del PP, que hacen sus cuentas e inciden en que, si consiguen el apoyo de Coalición Canaria, tendrían 172 'síes'. "Sánchez solo puede decirle al rey que tiene más apoyos si lleva el 'sí' de todos y cada uno de los partidos", apuntan.

Defienden además que "el PP nunca presionará al rey", después de que el propio Pedro Sánchez advirtiera la semana pasada de que "no es la hora" de "presiones al jefe del Estado". "Quien tiene presión es Pedro Sánchez. Sin los independentistas no tiene ninguna opción, y si en este momento tiene alguna opción es haciendo concesiones vergonzantes", aseveran los 'populares'.

Pese a ello, el vicesecretario de Acción Institucional del partido, Esteban González Pons, ha manifestado este lunes que "el rey debería ofrecer la investidura primero al partido que tiene más votos", aunque "si adopta otra decisión, el PP la va a acatar". "Sánchez de momento no cuenta con el apoyo explícito" del PNV, ERC o Junts, ha incidido, por lo que "llegará con menos apoyos a la reunión con el rey Felipe de aquellos con los que contará Alberto Núñez Feijóo".

Por su parte, fuentes del PSOE dicen no tener muchas preferencias sobre si es mejor o peor que haya una investidura y se ponga el reloj en marcha o que se prolongue la situación. Piensan, no obstante, que quizás sea mejor tener un límite temporal para cerrar el acuerdo y que las negociaciones no se prolonguen 'sine die' aunque aseguran que jugarán con las cartas que les toquen.

Destacan, en todo caso, el "difícil papel" de Felipe VI: "Si se ciñe a la Constitución", advierten, "solo podría señalar a quien tenga los apoyos". "Veremos qué le dice Feijóo y en qué posición le deja", agregan. En cuanto a las negociaciones, afirman que no dejan de hablar con todos los grupos, pero advierten de que sin "discreción máxima" no saldrá adelante un acuerdo.

En este contexto, Aitor Esteban ha considerado este mismo lunes que la ronda de contactos con el rey "se ha convocado un tanto precipitadamente" y no descarta que se produzca una segunda ronda e incluso, una repetición electoral.

El jefe del Estado ha iniciado la ronda de contactos con UPN, que ha confirmado al rey que apoyará a Feijóo, según ha trasladado ante los medios su presidente, Javier Esparza, tras ser recibido por Felipe VI. Tras el representante navarro, el rey se ha reunido con la diputada de Coalición Canaria, antes de recibir al portavoz del PNV y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Será el martes cuando se reúna con Santiago Abascal, Sánchez y Feijóo.