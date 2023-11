El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado esta mañana en una entrevista en TVE que en el partido están "absolutamente tranquilos" respecto al examen de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

La Comisión Europea recibió ayer, de parte del Gobierno de Sánchez, el texto de la proposición de ley de amnistía registrado por el PSOE en el Congreso, así como la solicitud de mantener una reunión entre el Ejecutivo comunitario y el español para explicar los detalles de la medida de gracia. Preguntado por si hay preocupación en el PSOE por lo que pueda decir Bruselas, López ha trasladado que están tranquilos porque en Europa ha habido "unas 50 amnistías en los últimos diez años en países democráticos".

En países donde se ha aplicado se "ha reaccionado con normalidad", pero no ha ocurrido lo mismo, a su juicio, en España porque "la derecha lo que no acepta no es la ley de amnistía", sino que gobiernen los socialistas, ha sostenido.