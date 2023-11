El líder de Vox, Santiago Abascal, ha realizado la que posiblemente ha sido su intervención más radical de todas las que ha realizado desde la tribuna del Congreso de los Diputados, en la que ha comparado a Pedro Sánchez con Adolf Hitler y en la que ha acusado al candidato socialista a la presidencia del Gobierno de perpetrar "un golpe de Estado".

Abascal acusa a Sánchez de presidir "un Gobierno ilegal", señalando la que dice que es "la mayor indignidad" para un político: "Procurarse el poder gracias a los enemigos de la patria". "Más de 176 diputados avalarán una investidura que destruye la autoridad de esta Cámara y darán el primer paso para un golpe de Estado y un golpe a la Constitución y a la abolición del Estado de Derecho", ha proseguido el líder de la formación de ultraderecha.

Para Abascal, estamos ante "el inicio de una tiranía". "Personajes nefastos como Hitler llegarón así al poder, que también llegó al poder con unas elecciones y luego maniobró. Con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia", ha dicho Abascal.

Ante estas graves palabras, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha visto obligada a intervenir para llamar la atención al líder de Vox, asegurando que no podía hablar de un golpe de Estado, pidiéndole retirar sus palabras.

"No voy a retirar nada", ha contestado Abascal, que ha lamentado que los diputados "no tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores", cosa que no le ha impedido seguir su intervención y seguir comparando a Sánchez con Hitler: "El socialista alemán mintió menos a los electores que el socialista español. Yo tengo el derecho a decir que estamos ante un golpe de Estado. Si lo retiran, me darán la razón".

Patxi López y Francina Armengol critican las palabras de Abascal

"Yo no me escondo. Ni yo ni Vox nos vamos a arrugar ante usted ni ante sus socios, aunque conozcamos la historia de ambos. Sabemos que están dispuestos a cualquier cosa", ha zanjado Abascal, que ha anunciado que Vox ha solicitado que se declare ilegales a ERC y a Junts.

También ha solicitado al PP que "frene el golpe" desde el Senado. "Muchos en los próximos meses lamentarán no habernos escuchado. Va a traer más misera, más precarización... Algunos no quieren creer, espero que algunos despierten a tiempo. Su risa siniestra me recordaba a la de Nerón mientras ardía Roma", ha añadido.

Al acabar la intervención de Abascal, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo mientras escuchaban a Patxi López denunciar el "discurso de odio" del líder de Vox. "Los socialistas no admitimos que se califique de esta manera a un presidente legítimo", ha denunciado Patxi López.

Sánchez ha afirmado sentirse "representado" con las palabras de López, negándose a dar una réplica a un Abascal que ya no estaba en la Cámara Baja. Armengol ha aclarado que las palabras de Abascal sobre el golpe de Estado serán retiradas del diario de sesiones.