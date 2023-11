En una sesión en la palabra Constitución ha sido notablemente nombrada, Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención para recordar a Alberto Núñez Feijóo las veces en las que el PP ha "vulnerado" la Carta Magna durante sus gobiernos.

En esta lista de Díaz, ha abogado por "aplicarla en su totalidad", recordando que Alianza Popular se dividió y la mitad de sus miembros no votaron a favor de la Constitución en sus orígenes: "La Constitución es obra de la gente trabajadora. Fue obra de hombres como Marcelino Camacho, Nicolás Redondo o Nicolás Sartorius".

Entre los artículos mencionados por Díaz, han estado el 122.2, que hace alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial; el artículo 50, sobre la revalorización de las pensiones; o el artículo 35 al llevar a cabo "la mayor devaluación salarial de la historia".

La líder de Sumar ha reconocido que entiende "la frustración del PP" en este debate de investidura, algo que nace de la voluntad, dice, de las mujeres "en todo el mundo" que dicen "no a la derecha radical": "España merece avanzar. España tiene futuro".

"No se pueden atrever a patrimonializar la democracia y la Constitución. Estuvieron en contra del aborto y del matrimonio igualitario. No representan el espíritu de la Constitución. No nos van a dar lecciones de democracia ni de Constitución", ha añadido.

También ha preguntado al líder del PP si cree que Nicolás Sartorius, que estuvo seis años en prisión y fue dirigente del PCE en la Transición, "va a tener miedo" a Vox. "En una dictadura, los opositores no están aquí sentados, están en la cárcel", ha contestado a un Santiago Abascal ausente del Congreso de los Diputados después de su discurso ultra desde la tribuna.

"No permitiremos que conviertan el feminismo en una guerra de sexos"

"Que usted nos hable de corrupción es inquietante", ha proseguido Díaz, que ha acusado a los 'populares' de "violentar la Constitución" a través de la única "forma de gobierno que conocen, que se llama corrupción". "Esto sí rompe España", ha zanjado Díaz.

Díaz ha hablado de la legislatura "del tiempo de vida", defendiendo la reducción de la jornada laboral a la vez que se suben los salarios. Esto se conseguirá a través de "una reforma del Estatuto del Trabajo", ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones.

Sobre feminismo también se ha referido una Díaz que ha asegurado a Feijóo que no permitirán que lo "conviertan en una guera de sexos". "Bienvenidos al año 2023. El feminismo forma parte del ADN de Sumar. Por fin amos a cumplir con la directiva ampliando a 20 las semanas de permisos", ha afirmado.

Al finalizar su intervención, Díaz ha dado las gracias a la ciudadanía "por su paciencia", así como a los agentes sociales y a los sindicatos, lanzando un último recado a la derecha: "Estamos ante una derecha que ha cambiado, que es rupturista y que deslegitima a los adversarios".