Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también tuvo la palabra en el debate de investidura de Pedro Sánchez y lo utilizó para recordarle al candidato socialista que su partido tiene "memoria" y advertirle que "no se la juegue" ya que necesita a su partido para seguir gobernando, además de cargar contra Feijóo y su apoyo a las manifestaciones de ultraderecha.

El portavoz de ERC en el Congreso ha resaltado en su discurso la capacidad que tiene su partido para "obligar" a acabar "hoy" con la represión en Cataluña y "quizá" para que "mañana" se vote en un referéndum: "Mire este hemiciclo, mírelo. ¿Ve alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera, a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No. No se la juegue. No se la juegue, créame".

Además, Rufián resaltó que ERC también tiene el poder para que Pedro Sánchez escuche al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y no al Castilla-La Mancha Emiliano García Page, reacio a la amnistía. "No es que no le tengamos fe, es que tenemos memoria", aseveró.

No solo Rufián aseguró a Sánchez que le necesitan y el poder que ello les otorga, sino que en su discursó también cargó contra Alberto Núñez Feijóo y el PP: "Llevan 46 años diciendo que España se rompe. 46. España se ha roto con el PCE, con la Constitución, con el Estado de las autonomías, con las negociaciones PSOE-ETA, con la moción de censura de Sánchez, con los indultos, con la reforma de la sedición, porque aquí se habla en catalán, ahora por la amnistía y porque el Girona va primero. Cada vez que han dicho que España se rompía la realidad es que ustedes perdían". Eso sí, el portavoz destacó con tono irónico que lo único que se ha roto son "los discos duros de Bárcenas".

También señaló que si Sánchez va a ser investido presidente es por tenerlos a ellos de oposición: "Pedro Sánchez no es presidente porque tenga a Junts y ERC al lado, es presidente porque les tiene a ustedes enfrente. La única cosa que compartimos todos los parlamentarios que dirán sí a Sánchez es frenar a la derecha de bar y a la derecha de after, que ya no está aquí".

"A nosotros nos han votado, seguro que por nuestros pactos. La pregunta es si a ustedes les han votado por lo que están haciendo ahora", resaltó cargando ahora por el apoyo del PP a manifestaciones. "¿Le han votado para jalear concentraciones de los hijos y nietos de los golpistas?", se ha preguntado el líder de ERC, que ha criticado que jaleen concentraciones "al grito de alzamiento militar ya" o "de España cristiana y no musulmana" o "de Marlaska maricón".

Su parte del discurso contra la derecha ha terminado también, como es habitual en Rufián, con tono irónico hacia Feijóo: "Acepte el resultado y espere su turno, si es que Ayuso le deja".

Sánchez destaca que "ha merecido la pena" iniciar el diálogo

El presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a salir a la tribuna para defender ante Rufián, en su turno de réplica, que "ha merecido la pena" iniciar el diálogo. En su discurso aseguró, mediante una serie de propuestas, que en la próxima legislatura el PSOE sí tratará de "mejorar la vida de los catalanes", comprendiendo al mismo tiempo la inseguridad del portavoz de ERC.

Además, recalcó que este ha sido el inicio de "un periodo de diálogo" en Cataluña para seguir mejorando la situación y que se mantengan del lado del PSOE para "ser parte de la solución". Respecto a esas dudas de Rufián a si Sánchez cumplirá su palabra, el líder socialista le recordó que cualquier solución territorial tiene que ser "jurídicamente viable" y contar con una "amplia aceptación social" con la Constitución como marco.