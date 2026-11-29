Los detalles Sigue en directo el escrutinio de los votos de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en laSexta. Antonio García Ferreras dirige un especial que seguirá minuto a minuto la última hora de unos comicios de los que saldrá el próximo Gobierno de España.

Este domingo, 29 de noviembre, España decide cuál será el próximo Gobierno en una jornada histórica. laSexta se vuelca con la celebración de las elecciones generales, con una programación especial de Al Rojo Vivo que seguirá en directo, minuto a minuto, todo lo que ocurra a lo largo del día.

Desde el dato de participación, pasando por los primeros sondeos hasta los resultados definitivos, el programa ofrecerá todos los datos, el avance del escrutinio y las claves de este 29N en el que cada cifra puede ser decisiva.

El programa también contará con conexiones en directo desde distintos puntos, acercando a los ciudadanos la última hora, las reacciones y el ambiente que se viva hasta entrada la madrugada.

Todos los datos, todas las opiniones y el mejor análisis de los expertos se darán cita también en el programa de laSexta para hacer un seguimiento exhaustivo de estas elecciones trascendentales para el futuro del país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido